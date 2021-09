“Ik moet vechten voor mijn zoontje, voor mijn broer, voor iedereen”: Lukaku roept social media-CEO’s op om samen online haat halt toe te roepen

Voetbal‘t Is hoog tijd voor verandering, vindt ook Romelu Lukaku. In een exclusief gesprek met CNN roept de spits de CEO’s van de sociaalnetwerksites op om samen te zitten, ook met voetballers zelf, om te bekijken hoe er paal en perk kan worden gesteld aan online mishandeling en haat. Net als veel van zijn collega’s was Lukaku daar in het verleden al slachtoffer van.

Racisme, seksisme, homofobie en ga zo maar even door. Op social media als Twitter, Facebook en Instagram is het allemaal schering en inslag. Zeker ook bekende personen, zoals topvoetballers, zijn er vaak het slachtoffer van. De sociaalnetwerksites kwamen de voorbije maanden al met initiatieven om dergelijk online misbruik tegen te gaan, maar de problematiek houdt aan. Vandaar de oproep van Lukaku om samen te zitten met Premier League-spelers om te bekijken hoe er daadkrachtig kan worden ingegrepen.

“Ik moet wel vechten, want ik doet dit niet enkel voor mezelf. Ik vecht voor mijn zoontje, voor mijn toekomstige kinderen, voor mijn broer, voor alle andere spelers en hun kinderen... Voor iedereen", zegt Lukaku bij CNN. “De kapiteins van alle Premier League-ploegen, en vier of vijf spelers - de grote persoonlijkheden - zouden rond de tafel moeten gaan zitten met de CEO’s van Instagram en de beleidsmakers van de Engelse voetbalbond en de Engelse spelersvakbond. We moeten eens serieus praten over hoe we dit onmiddellijk kunnen verhelpen. Niet enkel in het mannenvoetbal, maar ook bij de vrouwen.”

Lukaku’s club Chelsea lanceerde vandaag ook een ‘No To Hate’-campagne, met Lukaku als één van de gezichten. De ‘Blues' roepen hun fans op om foto’s te delen die de diversiteit in de Chelsea-community en de rol die voetbal speelt in de promotie van tolerantie in de verf zetten. Net als ploegmakker Callum Hudson-Odoi zet Lukaku dus z’n schouders onder de campagne.

“Aan het eind van de dag moet voetbal gewoon een spel zijn waar iedereen van kan genieten. Je kan het spel niet dood maken door discriminatie, dat kan nooit gebeuren”, zegt Lukaku nog. “Voetbal is genot en geluk. Onze sport zou geen omgeving mogen zijn waar je je onveilig voelt door wat sommige mensen die geen opvoeding hebben gehad over je denken. Als je iets wíl stoppen, dan kán dat ook. Wij als spelers kunnen zeggen dat we sociale media boycotten, maar het is aan dat soort bedrijven om de eerste stap te zetten. Zij moeten de teams, de besturen of de spelers zelf aanspreken en een manier vinden om dit te stoppen - want zij kúnnen dit stoppen.”

Lukaku wil met Chelsea een voorbeeld stellen. “Ik denk dat clubeigenaars en spelers er alles aan doen om aan te tonen dat racisme niet getolereerd mag worden. Ook in ons team - net als bij onze vrouwenploeg - zijn er heel wat spelers met verschillende nationaliteiten, gelaatskleuren, en godsdiensten. Dus moeten wij als club een voorbeeld stellen voor andere teams: wanneer er op gelijk welke manier wordt gediscrimineerd, moeten wij iedereen vervolgen in de tribunes die ermee te maken heeft. Het klopt dat we knielen voor de wedstrijd, en dat iedereen klapt. Maar nadien volgen soms nog verwijten. Dat moet stoppen.”

