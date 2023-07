“Ik kijk nooit naar m’n papier bij een salonvoetballer”: Aster Nzeyimana maakt vanavond debuut als voetbalcommentator bij VTM

PLOEGVOOR­STEL­LING. Hoe ver staan OHL, STVV en Union?

Komend weekend is het zover, een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Ook HLN trapt de jaargang 2023-2024 af met een doorlichting van alle ploegen. Vandaag de gekke volksclub die al vaker heeft verrast, een ploeg die aan offensieve slagkracht heeft ingeboet en een jubilaris met moeilijk in te schatten ambities. Hoe ver staan Union, OH Leuven en STVV?