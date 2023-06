“Ik hoop dat er een stroomversnelling komt”: Antwerps burgemeester Bart De Wever reageert op voorstel Tania Mintjens over Bosuilgronden

KIJK. Bart De Wever in de studio van VTM Nieuws: “Paul Gheysens heeft gelijk”

“Paul Gheysens heeft gelijk als hij zegt dat hij geblokkeerd wordt”, vertelde De Wever in de studio van VTM Nieuws. “Als stad proberen we de partijen dichter bij elkaar te brengen. Doordat Gheysens zijn ongenoegen openlijk geuit heeft (dat deed hij maandag bij de kampioenenviering, red.), krijgt dat natuurlijk opvolging in de kranten. Dat kan leiden tot een stroomversnelling of tot een blokkering. Ik hoop alvast dat er een stroomversnelling komt.”

“En hopelijk gebeurt dat zo snel mogelijk. Dat stadion moet er komen. Antwerpen heeft een voetbaltempel nodig. Gheysens heeft in deze wel gelijk. De andere partij (Tania Mintjes, red.) zegt ook wel dat ze een liefde heeft voor de club. Maar er moet een akkoord komen.”

Volledig scherm © BELGA

“Het probleem-Mintjens”, zo benoemde Paul Gheysens de reden waarom zijn stadion maar voor de helft af is. De Bosuil is eigendom van Antwerp. De gronden van de Bosuil zijn in handen van zakenvrouw Tania Mintjens.

“Maar ik verkoop nooit. Jamais.” Dat zegt Tania Mintjens in de Gazet van Antwerpen. “Sinds begin 2021 wordt er bijna geëist, niet meer gevraagd, dat ik moet verkopen. Ik ben van nature al koppig, maar dat wordt dan alleen maar erger.”

KIJK. Paul Gheysens: “Dat ‘Mintjens-probleem’ moet opgelost geraken”

Daarom komt ze nu zelf naar voren met een voorstel. Een nieuwe overeenkomst, waarbij Antwerp geen huur of opstalrecht moet betalen. Gheysens moet zich wel engageren niet meer geld te verdienen met de bouw van vernieuwde stadion dan wat marktconform is, “omdat Antwerp nu jaarlijks enorme sommen aan de nv van Gheysens betaalt voor de twee vernieuwde tribunes, wat op lange termijn nefast kan worden voor de zelfredzaamheid van de club”, aldus nog Mintjens in GvA.

“Volgens ons moeten die opbrengsten ten goede komen aan de club.” Mintjens vraagt ook nog een vaste supportersvertegenwoordiger in het bestuur.

Voorkooprecht

En om te voorkomen dat de club in buitenlandse handen valt, voegt ze toe: “We willen een soort voorkooprecht, waarbij ik als grondeigenaar de eerste kans krijg om aan een marktconform bedrag de club in handen te krijgen. Niet voor mezelf, want ik wil geen eigenaar worden. Maar bijvoorbeeld mensen uit Antwerpse zakenmiddens moeten ook de kans krijgen om eventueel mee te doen, voor een of andere buitenlandse investeerder de club koopt.”

Tot slot: Paul Gheysens mag volgens het voorstel de club de komende vijf jaar niet verkopen. Maar wat als Gheysens toch verhuist met Antwerp? “Dan bouw ik op de heilige grond wel een museum voor Antwerp en laat ik er amateurclubs uit de buurt voetballen. Dus nee, ik ga daar geen appartementen op bouwen. Of wat dan ook. Zoals men durft beweren.”

Volledig scherm Het Bosuilstadion tijdens de kampioenenviering © BELGA