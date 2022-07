“Ik heb nooit gezegd dat ik Lukaku weg wilde": Tuchel blikt terug op de mislukte passage van ‘Big Rom’ bij Chelsea

Met veel verwachtingen kwam Lukaku vorige zomer over van Inter naar zijn grote liefde Chelsea. Maar net als bij zijn eerste passage draaide een droomhuwelijk uit op een sisser. Slechts zestien keer stond ‘Big Rom’ in de basis in de Premier League. Toch was trainer Tuchel geen vragende partij voor een vertrek. “Ik heb nooit gezegd dat ik Lukaku weg wilde. Ik was altijd duidelijk. Als hij was gebleven, gingen we er alles aan doen om hem in vorm te brengen en zijn spel te verbeteren”, aldus de Duitser bij het Britse dagblad ‘Daily Mail’.