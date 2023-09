“Ik dacht dat vliegtuig in ons hotel was gevlogen”: Belgische voetbalcoach in Marrakech getuigt over aardbeving

“Ik heb nog nooit een gebouw zó zien bewegen.” Tom Saintfiet (50), bondscoach van de Gambiaanse nationale voetbalploeg, stond vrijdagavond doodsangsten uit tijdens de aardbeving in Marrakech. Onze landgenoot is er met Gambia voor een interland.

“Het was schokkend. Echt verschrikkelijk. Het duurde 30 seconden, maar het leek eindeloos.”

Wanneer Tom Saintfiet door BBC in Marrakech gevraagd wordt naar hoe hij de zware aardbeving heeft beleefd, is onze landgenoot nog steeds diep onder de indruk van wat er zich vrijdagavond heeft afgespeeld. Saintfiet is met Gambia in Marrakech voor een interland tegen Congo en zat met zijn team op hotel op het moment van de bevingen.

“Eerst dacht ik nog dat er iemand op mijn deur bonkte, want ik hoorde veel lawaai”, begint Saintfiet zijn verhaal. “Een paar seconden later vreesde ik dat er een vliegtuig op of in ons hotel was neergestort omdat we dicht bij een vliegveld logeerden en de muren begonnen te bewegen. Maar nog een paar seconden later wist ik dat het om een aardbeving ging. De muren trilden steeds heviger en er vielen dingen van de muren naar beneden. Ook de verlichting van het plafond kwam los. Ik heb nog nooit een gebouw zó zien bewegen.”

“Wanneer de ergste bevingen voorbij waren, ben ik beginnen lopen en controleren of mijn teamleden ook uit hun kamers waren. Daarop renden we naar buiten, richting het zwembad. Daar hebben we de nacht doorgebracht in de open lucht omdat het niet veilig was in het hotel zelf.”

Volledig scherm Tom Saintfiet. © AFP

Saintfiet was overigens niet de enige Belgische voetbalcoach die in Marrakech vertoefde tijdens de gruwelijke aardbeving. Bij tegenstander Congo staat Paul Put aan het roer. Hij reageerde bij Reuters kort op zijn ervaringen. “Iedereen bij ons is oké, maar in shock. Mentaal is het moeilijk om de focus te bewaren. We moesten buiten slapen, bij het zwembad. Het was en is nog steeds heel eng.”

En zeggen dat Saintfiet en Put eigenlijk niet in Marrakech hadden moeten zijn. Gambia moest noodgedwongen uitwijken naar Marokko voor zijn thuiswedstrijd, omdat het eigen nationale stadion ongeschikt werd verklaard voor interlands.

Ondanks de aardbeving gaat de match van zondag, in het Stade de Marrakech, gewoon door. Iets wat Saintfiet moeilijk begrijpt. “Als er zoveel slachtoffers vallen, is het niet verstandig en respectvol om te spelen”, vraagt hij zich luidop af. “Ik weet dat sommige van mijn spelers alleszins niet zullen willen voetballen. Velen van hen zitten met hun gedachten totaal niet bij de wedstrijd. Sommige jongens voetballen bovendien in Turkije en hebben in februari al de aardbeving daar meegemaakt. Zij zijn compleet in shock.”

Bij de aardbeving in Marokko vielen intussen al meer dan 1.300 doden en meer dan 1.200 (zwaar)gewonden.

Volledig scherm Paul Put. © AFP