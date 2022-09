“Ik ben niet meer in de beste conditie, maar als ik een bal zie dan komt het allemaal terug": Ronaldinho klaar voor galamatch op Belgische bodem

Morgen nemen AA Gent en Standard het tegen elkaar op in de ‘Circus Cup’. Beide teams kunnen voor deze galawedstrijd een beroep doen op een aantal ‘legends’ uit het verleden van de Buffalo’s, met onder andere Gunther Schepens, Vital Borkelmans, Nicolas Lombaerts en Mido in de ploeg en Hein Vanhaezebrouck als coach in de dug-out. Bij de Rouches zullen onder meer Mbo Mpenza, Mehdi Carcela, Jelle Van Damme en Jonathan Legear op het veld staan. Maar de grootste blikvanger van de avond is ongetwijfeld Ronaldinho, de Goddelijke Kanarie zal twintig minuten voor beide ploegen spelen. Er zijn op dit moment al meer dan 17.000 tickets verkocht voor de wedstrijd in de Ghelamco Arena. “Schitterend dat die allemaal speciaal voor mij komen”, lachte Ronaldinho. “Ik hoop die mensen samen met mijn ploegmakkers een geweldige avond te bezorgen.”

De Braziliaanse superster zette in 2018 een definitief punt achter zijn indrukwekkende carrière. Ronaldinho werd twee keer tot wereldvoetballer van het jaar gekozen, in 2004 en 2005. Hij veroverde de wereldtitel met Brazilië in 2002 in Japan en Zuid-Korea. In 2006 won hij ook de Champions League met Barcelona. Verder werd de Braziliaanse middenvelder tweemaal kampioen met Barça (2005 en 2006) en werd hij Italiaans kampioen met AC Milan in 2011. Als partner van gokkantoor ‘Circus’ gaf hij op Sclessin een persconferentie. “Het is geweldig om in België te zijn, ik ben hier geweldig ontvangen”, zei Ronaldinho, die tegenwoordig veel met muziek bezig is en ook een aantal voetbalscholen heeft. “Ik hoop er een geweldige avond van te maken. Ik ben niet meer in de beste conditie, maar als ik een bal zie dan komt het allemaal terug. Dan voelt het allemaal heel natuurlijk. Als ik heel eerlijk ben, dan mis ik het spelletje op zich meer dan de trofeeën die ik gewonnen heb.” In zijn loopbaan speelde Ronaldinho één keer tegen de Rode Duivels, op het WK in 2002. U weet wel, die 1/8ste finale met Prendergast. “We zijn toen een beetje ontsnapt”, herinnert Ronaldinho zich. “Al hadden ook wij toen een geweldige ploeg, ik denk dat wij toen terecht wereldkampioen zijn geworden. Voor mij blijft dat één van de mooiste herinneringen uit mijn carrière.”