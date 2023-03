“Iemand van zestien miljoen, die zo weinig rendement haalt: dat is onvergeeflijk”: Gilles De Bilde hard voor Club-spits Yaremchuk

Club Brugge is zijn plaats in play-off 1 kwijt aan AA Gent, de Rode Duivels verzamelen in Tubeke en Remco Evenepoel gaat van start in Catalonië. Meer dan genoeg stof om over te praten in uw nieuwe wekelijkse sportafspraak op maandagochtend. Maarten Breckx bespreekt alle sportactualiteit in HLN LIVE en praat onder meer met Gilles De Bilde over de aankomende interlands van de Rode Duivels.