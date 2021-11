Iedereen wil een stukje van god: één jaar na zijn dood woedt de strijd om erfenis Maradona voort

Voetbal Football Talk. PSG wil Pochettino niet kwijt, Valverde nieuwe coach van Man United? - Miccoli 3,5 jaar de cel in

Voormalig Italiaans international Fabrizio Miccoli is definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar wegens afpersing. Het Hof van Cassatie bevestigde dinsdagavond een eerdere veroordeling uit 2017 die in januari 2020 in beroep al eens was bevestigd.

