“Iedereen weet dat wij de beste zijn”: Red Flames kleuren paars, 8 van de 21 speelsters dragen shirt van Anderlecht

“Iedereen weet dat wij de meest kwaliteitsvolle ploeg hebben”, zegt De Caigny. “Dat gaan we niet onder stoelen of banken steken. Ik begrijp dat onze monsterscores (9-0 tegen Aalst, 0-7 tegen Charleroi, 0-12 tegen Zulte Waregem, red.) geen goed beeld geven over het niveau van de algehele competitie. Maar wat moeten we doen? Er zit nu eenmaal zoveel talent in deze groep. We vragen bovendien heel veel van onszelf, omdat we weten wat we kunnen bereiken. Elke match moet gewonnen worden en we willen ook ver geraken in de Champions League.” Anderlecht treft in de eerste CL-voorronde FC Linfield Ladies uit Noord-Ierland. Bij winst plaatsen ze zich voor het kwalificatietoernooi - een groepsfase bestaand uit vier teams. Als ze ook dat overleven, ontmoeten ze in de knock-outronde de allerbeste teams van Europa.