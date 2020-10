Iedereen test negatief bij Antwerp, Leko kan tegen Tottenham op al z'n spelers rekenen: “Dankbaar dat we tegen Mourinho mogen spelen”

“Samen met Guardiola en Acelotti is José Mourinho één van de beste coaches van de 20ste eeuw.” Om maar te zeggen hoe zeer Ivan Leko opkijkt naar de coach waarmee hij morgenavond de degens kruist. “Toen Mourinho de Champions League won, was ik op tv met open mond aan het kijken. Ik ben héél blij dat mijn team nu tegen zijn team kan spelen. It’s a small dream coming true, een kleine droom die uitkomt. Ik heb een ontzettend groot respect voor hem. Het moeilijkste aan voetbal is winnen, en Mourinho wint al 20 jaar alles.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Anderzijds hebben we in het voetbal al vaak genoeg gezien dat het beste team niet altijd wint. Ik ben dus niet enkel dankbaar en blij, maar ook ambitieus. Het enige goede resultaat is winnen. Ja, Tottenham is een fantastisch team, dat vorig jaar al top was in Engeland, de beste competitie in Europa, en er nog eens vijf goeie spelers bij kreeg. We gaan er alles aan doen om te winnen.”

Angst voor een nederlaag, laat staan een pandoering, heeft Leko allerminst. “Ik ben opgewonden, je speelt niet elke vijf minuten tegen zo’n team, maar als je bang bent voor zoiets, dan is voetbal niks voor jou. Da’s ook de boodschap die ik probeer over te brengen aan mijn spelers.”

Volledig scherm © BELGA

Ritchie De Laet na jaren nog eens tegen Engelse ploeg: “Niet vergeten genieten”

“Dit is een grote stap voor ons als club en als team”, vertelde Ritchie De Laet op de persconferentie daags voor de match tegen Tottenham. De Laet speelde in het verleden bij 10 verschillende Engelse teams, wat de wedstrijd voor hem nog net iets specialer maakt dan voor zijn ploegmaats. “Het is inderdaad even geleden dat ik nog tegen een Engelse ploeg speelde. En ja, het is Tottenham, maar we willen ook punten pakken. We startten vorige week goed, op dat resultaat willen we nu verder bouwen. Al mogen we morgen natuurlijk ook niet vergeten genieten. We zullen respect tonen voor hem, Tottenham is echt ‘big’, maar we willen ook iets tonen. We starten met de intentie om te winnen. En als we niet kunnen winnen, gaan we proberen niet te verliezen.”

Lior Refaelov hoopt op minstens een punt tegen Tottenham: “Op dit niveau kan je niet relaxed zijn”

Hij is de meest ervaren Antwerp-speler in Europa, maar Tottenham in de ogen kijken, is ook voor Lior Refaelov iets ongezien. “Zij hebben zoveel grote namen, stonden in de finale van de Champions League, hebben zoveel kwaliteit en we hebben veel respect voor hen, maar we hopen toch minstens een punt te pakken. Zij spelen elk weekend in de beste competitie ter wereld, terwijl wij een nieuwe naam zijn in Europa, na zoveel jaar. Dit wordt een heel mooie ervaring.”

“Hoe ik me voel? Relaxed kan je op dit niveau niet zijn (lacht). Dat we hier nu staan is het resultaat van een goeie voorbereiding, hard werk. We zijn misschien wel het oudste team in België, maar dat wil niks zeggen. We zijn er klaar voor, we starten met 0-0, dus één punt hebben we al in the pocket. (lacht).”

Volledig scherm © BELGA