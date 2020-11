Huiszoeking bij persoonlijke arts van Diego Maradona: “Ik deed al het mogelijke voor een patiënt die dat niet wou”

Diego Maradona Heerlijke beelden. Argentijn­se zanger en dolle fans begeleiden Maradona naar laatste rustplaats: “Diego! Diego!”

28 november “Gracias Diego!” Dat het overlijden van Diego Armando Maradona veel losmaakt in Argentinië, wist u al. Deze video bewijst nog maar eens hoe graag gezien ‘Pluisje’ was in zijn thuisland. Zanger Yuyo Gonzalo nam plaats langs de kant van de weg en begeleidde Maradona samen met duizenden anderen naar zijn laatste rustplaats in Bella Vista. En of dat knappe beelden oplevert.