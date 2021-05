Huisanalist Marc Degryse over de verdiende titel van Lukaku en de topper in Jan Breydel: “Verschil tussen Club en Anderlecht is niet meer zo groot”

VoetbalHuisanalist Marc Degryse was een aandachtig toeschouwer tijdens het voorbije voetbalweekend. Degryse zag hoe het verschil tussen Club en Anderlecht niet meer zo groot is en dat Lukaku eindelijk beloond werd voor zijn jarenlange inzet. “Iedereen gunt hem deze titel”

“Club is met de schrik vrijgekomen. Anderlecht kwam over de hele wedstrijd gezien beter voor de dag dan Club Brugge. Het is dus zeker geen gestolen punt”, is het oordeel van Marc Degryse. “De late gelijkmaker van Club zal zelfs voor een dubbel gevoel gezorgd hebben. Club was enkel 10 à 15 minuten na de rust echt goed onder impuls van Dost en vooral Lang. Het had een nerveuze week kunnen worden in Brugge bij verlies - misschien is het dat zelfs nu ook een beetje - maar de marge is volgens mij voldoende groot om de titel binnen te halen.”

Club kampioen dus, maar volgens Degryse is het verschil tussen Anderlecht en Club lang niet meer zo groot. “In vergelijking met de match in oktober was dit dag en nacht verschil. De jonge ploeg van Anderlecht heeft de laatste weken enorme stappen gezet. De filosofie van Kompany is duidelijk terug te vinden. Maar of ze nu favoriet zijn voor de tweede plaats? Dat durf ik nog niet te zeggen, zeker omdat ook Genk in goeie doen is. Het wordt volgens mij alleszins een strijd tussen Anderlecht en Genk.”

Volledig scherm Anderlecht gaat met Genk de strijd aan voor de tweede plaats, aldus Degryse. © Photo News

“Club is dan weer niet meer zo dominant als kort na nieuwjaar, toen ze iedereen wegdrukten. Vanaken en Vormer zijn niet meer zo dominant, Lang teert vooral op flitsen en er waren ook wat vreemde keuzes van Clement. Zo was de keuze voor Kossounou op de ‘zes’ niet geslaagd. Club zal weer een niveau hoger moeten schakelen en krijgt daar vrijdag in Genk een serieuze test voor.”

Degryse had het ook over de titel van Inter en Romelu Lukaku. “Het is een lange weg geweest naar deze titel. Al jaren zit hij ernaar te snakken, vorig jaar was Lukaku er dichtbij maar nu is er de kers op een fantastisch seizoen. Hij is de man waar alles om draait bij Inter. Iedereen gunt Lukaku deze titel. Hij is ook echt veel beter geworden. Deze titel is een beloning van elf jaar profvoetbal.”

Lukaku kampioen, De Bruyne in bloedvorm, Hazard keert stilaan terug. Vallen de puzzelstukjes voor Roberto Martinez dan toch stilaan in elkaar met oog op het EK? Degryse tempert de verwachtingen nog even. “We zijn nog maar begin mei, het EK start half juni en onze sleutelspelers hebben nog cruciale matchen voor de boeg. Hazard moet nu stapje voor stapje groeien en vooral fit blijven. Dat is het allerbelangrijkste.”

