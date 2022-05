Hugo Cuypers op weg naar AA Gent: spits van KV Mechelen legt medische testen af bij Buffalo’s

Club Brugge Was dit de laatste match van Ruud Vormer voor Club? “Ik wil nog een beetje voetballen”

Feest op Jan Breydel, al was Club natuurlijk al zeker van de landstitel. Voor aanvoerder Ruud Vormer was het al de vijfde - meteen ook z'n laatste? “Ik ga er eens goed over babbelen met mijn vrouw.”

22 mei