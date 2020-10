Horvath voor het eerst in meer dan een jaar onder de lat: "Mentaal broos? Dat verhaal is opgeklopt"

Die winteravond in Milaan stond de voormalige doelman tussen de palen in San Siro. Tijdens een wedstrijd van de Champions League. Dat was opvallend, Van Steenberghe was toen derde keeper van Anderlecht. Maar door blessures bij Zitka en Peersman moest hij plots spelen tegen Inter. "Ik had de vrijdag voordien nog gespeeld met de beloften in Charleroi", lacht de huidige keeperstrainer van Standard. "Het enige wat ik mij nog herinner, is dat ik voorzichtig moest zijn. Er waren geen andere doelmannen meer. In het begin van de match maakte ik nog een verkeerde inschatting, maar nadien speelde ik een supermatch. Puur en alleen op mentaliteit, adrenaline en een fris kopke."

Voorbereiding cruciaal

Door het uitvallen van Mignolet krijgt Horvath vanavond een kans om te tonen dat hij het keepen niet verleerd is. Meer dan een jaar na de bekerwedstrijd op Francs Borains. Van Steenberghe kent de Amerikaan nog van in zijn periode als keeperstrainer bij Club Brugge en schat in. "Hij heeft alleszins genoeg kwaliteiten. Het is belangrijk dat hij uitstekend voorbereid naar die wedstrijd gaat - hoe kort het ook dag is. Ik vind niet dat Ethan iets te bewijzen heeft. Weet je: een doelman moet altijd klaar zijn voor wat er komt. Er is slechts één plaats onder de lat. Dus ofwel ben je nummer één, ofwel moet je ervoor vechten en je alle dagen honderd procent geven. Of hij mentaal broos is? Neen, dat is in het verleden wat opgeklopt.”