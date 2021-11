Hoofdredacteur ‘France Football’ verklapt enige ambitie die Ronaldo nog heeft: “Hij wil er meer dan Messi”

Alleen dreigt Ronaldo dan nog een wel heel lange carrière voor de boeg te hebben. Zeker omdat Lionel Messi een van de topfavorieten is om de trofee dit jaar te winnen. Met zijn land pakte de Vlo eindelijk een hoofdprijs met de Copa America. Messi werd ook uitgeroepen tot speler van het toernooi en was met vier goals mede-topschutter. Ook Jorginho, die met Chelsea de Champions League won en met Italië het EK, en de in goals onverzadigbare Lewandowski behoren tot het kransje der grootste kanshebbers. Vorig jaar werd de Gouden Bal wegens corona niet uitgereikt, wat vooral sneu was voor de Poolse spits die met Bayern toen de Champions League gewonnen had.

Maar als Messi de editie van 2021, de prijs wordt maandag uitgereikt, op zijn naam schrijft, zit hij aan zeven keer de Gouden Bal. Terwijl Ronaldo, die er niet meteen een topjaar heeft opzitten, aan vijf stuks zit. “Ronaldo heeft nog één ambitie en dat is afscheid nemen van het voetbal met méér Gouden Ballen dan Messi", zegt Ferre in de New York Times. “Ik weet dat, omdat hij het me verteld heeft.” Ferre zegt erbij dat de winnaar van de Gouden Bal steevast een van de best bewaarde geheimen uit het voetbal is. “Dit is het zesde jaar onder mijn organisatie”, zegt Ferre. “Nog nooit is de uitslag gelekt. En ook nu ga ik er niets over zeggen. Vooral uit respect voor de winnaar. Het zou niet eerlijk zijn ten opzichte van hem, mocht hij niet de eerste zijn om dat nieuws te weten te komen.”