Hoofdaandeelhouder AS Monaco wil van Cercle Brugge af, maar dat wordt niet gemakkelijk

Komt er weldra een einde aan het huwelijk tussen AS Monaco en Cercle Brugge? Alles wijst in die richting - de hoofdaandeelhouder is volgens onze informatie immers van plan om zijn satellietclub te verkopen. Zes jaar nadat de Monegasken groen-zwart voor het faillissement behoedden, wil AS Monaco haar dochterclub opnieuw van de hand doen.

50 miljoen euro

De club van coach Philippe Clement ziet niet langer heil in haar positie in Cercle Brugge. In 2017 betaalde Monaco ongeveer 4,5 miljoen euro voor 60 procent van de aandelen. Sindsdien volgde de ene na de andere kapitaalsverhoging - vandaag heeft Monaco ongeveer 97 procent van de opgewaardeerde aandelen in handen. De Franse club pompte in het najaar van 2022 nog eens 15 miljoen euro in Cercle. Bijna jaarlijkse kost - het totaalbedrag loopt intussen op tot meer dan 50 miljoen euro. Groen-zwart kampt onder meer met een jaarlijks exploitatieverlies van bijna twee miljoen euro. In het seizoen 2017-2018 was dat nog 7,4 miljoen euro. Na de promotie in 2019 eindigde ‘De Vereniging’ op een 13de, 14de en 16de plaats in het klassement. Pas dit seizoen zijn de sportieve prestaties voor het eerst in verhouding met het budget - zo’n 20 miljoen euro. Cercle kwalificeerde zich voor play-off 2, waarin het momenteel vijf punten minder telt dan leider AA Gent.

De grote ‘win’ voor Monaco in de overname destijds is dat het naar hartelust spelers in Brugge kon stallen. In de Ligue 1 is dat gelimiteerd tot zes huurlingen. “Monaco wil talenten wereldwijd rekruteren en bij Cercle stallen opdat ze kunnen groeien,” klonk het bij de overname bij toenmalig voorzitter Frans Schotte. De realiteit is evenwel dat Monaco weinig vruchten plukte van dat plan. Sterkhouders bij Cercle, zoals Nardi, Cardona of zelfs Pavlovic, speelden na hun uitleenbeurt nooit een rol in de A-ploeg van AS Monaco. Hetzelfde geldt voor anderen die uit alle hoeken van de wereld door Monaco bij Cercle ondergebracht werden. Er was ook een fiscaal voordeel aan de overname. Als AS Monaco dure spelers zoals Marcelin in Brugge laat rijpen, kost hen dat veel minder dan in Monaco zelf. Dat de Ligue 1-ploeg zelf al jaren onder de verwachtingen blijft, speelt mogelijk mee in de beslissing om groen-zwart te verkopen. Alsook de positie van CEO Ben Lambrecht, die recent van Cercle naar Monaco in dezelfde functie overgeplaatst werd. Dat de regelgeving van de UEFA wat betreft co-ownership alleen maar strenger wordt, zal er ook wel iets mee te maken hebben.

Geen aantrekkelijk product

AS Monaco bereidt een verkoop voor, maar dat wordt geen evidentie. Potentiële investeerders zullen niet in rij staan om Cercle Brugge over te nemen. Dat was dik zeven jaar geleden ook zo, toen het noodlijdende groen-zwart voor de tussenkomt van AS Monaco geen overnemer vond. De structuur werd in 2014 onder meer door huidig voorzitter Thomas Tousseyn en ex-voorzitter Vincent Goemaere omgezet in een cvba, opdat externe investeerders kapitaal konden inbrengen. Zonder succes. Cercle liet die geldschieters koud, uiteindelijk gooide AS Monaco hen een reddingsboei toe. Het is aannemelijk dat lokale ondernemers ook nu niet zullen staan springen om groen-zwart over te nemen. Veeleer moet gekeken worden in de richting van buitenlandse investeerders of clubs. Groen-zwart heeft dan wel een sympathiek imago, het kampt met jaarlijkse verliezen, heeft geen eigen stadion en speelt voor een achterban van enkele duizenden toeschouwers. Het maakt van Cercle Brugge geen aantrekkelijk product. De situatie is vergelijkbaar met die van KV Kortrijk, bij wie de Maleisische eigenaars ook geen gepaste koper vinden. Voor Cercle is het dan weer afwachten in welke handen de club terechtkomt. Wat dat betreft, is KV Oostende niet bepaald een mooi voorbeeld.

