Honderden Argentijnen de straat op voor Maradona: “Hij is niet overleden, hij is vermoord”

VoetbalHonderden Argentijnen zijn in Buenos Aires de straat op gekomen om duidelijkheid te eisen over de doodsoorzaak van Diego Maradona. “Hij is niet overleden, hij is vermoord”, zeggen de demonstranten in filmpjes die ze via de sociale media verspreiden. De meeste van hen droegen shirts van het Argentijnse voetbalelftal en hadden borden bij zich met daarop afbeeldingen van Maradona.