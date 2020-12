Hollerbach wordt dan toch niet de nieuwe trainer van STVV: “Beide partijen hadden andere ideeën”

“STVV was inderdaad geïnteresseerd en we hebben meerdere gesprekken gehad”, zegt de ex-coach van Moeskroen bij L’Avenir. “Ik houd goeie herinneringen over aan mijn tijd in België. Terugkeren is een uitstekende optie voor mij, maar jammer genoeg hadden de twee partijen verschillende ideeën over hoe de doelen van de club bereikt zouden moeten worden. Dat is de reden waarom we niet samen zullen werken.”