“Hoeveel heb je gekregen van Qatar?”: vrijgesproken Platini bescheurt zich van het lachen na serieuze vraag van journalist over aankomend WK

De intussen 86-jarige Blatter en de negentien jaar jongere Platini, de voormalige voorzitters van respectievelijk de Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalconfederatie UEFA, stonden in het proces in Bellinzona, dat op 8 juni begon, terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Platini ontving toen een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de Wereldvoetbalbond, bijna negen jaar na zijn werk als adviseur tussen 1998 en 2002. Volgens de Zwitserse aanklager ging dat om “fraude, mogelijke verduistering of ondeugdelijk beheer van een onderneming, alsmede valsheid in geschrifte”. De maximumstraf binnen het Zwitserse gerecht voor zulke feiten is vijf jaar.