Hoe zou het nog zijn met Felipe Gedoz? Brugse chouchou van weleer nu in Braziliaanse derde klasse

Het gaat de intussen 27-jarige Felipe Gedoz niet meteen voor de wind de laatste jaren. Nochtans liet hij een uitstekende indruk na toen hij in de zomer van 2014 in het Brugse Jan Breydelstadion arriveerde. Na een veelbelovend debuut kon hij de verwachtingen echter niet helemaal inlossen. In het voorjaar van 2015 kreeg hij af te rekenen met pubalgie, waarna een lange revalidatie volgde en hij nooit meer zijn oorspronkelijke niveau kon bereiken. Eind 2016 keerde hij terug naar zijn thuisland, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekende bij Atlético Paranaense.

Voor de voormalige Braziliaanse jeugdinternational was dat de eerste profervaring in eigen land. In 2011 maakte hij immers al de overstap naar het Uruguayaanse Defensor Sporting, waar Club hem enkele jaren later opmerkte. Een succesverhaal werd het echter niet en de club leende hem anderhalf jaar later uit aan Goias en nog wat later ook aan tweedeklasser Vitoria. Begin dit jaar kreeg hij geen contractverlenging bij Paranaense en zat hij meer dan een halfjaar zonder club, totdat Nacional hem alsnog oppikte. In Uruguay heeft hij nog een overeenkomst tot medio volgend jaar.