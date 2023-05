Hoe West Ham-reus eigenhandig voorkwam dat hooligans families van spelers konden aanvallen: “Ik wist wat ze van plan waren”

KIJK. West Ham-fan ‘Knollsy’ vreest de gemaskerde thuisfans niet

“Ik hou niet van pestkoppen en ik wou hen gewoon proberen te stoppen”, zei Chris Knoll achteraf met een gezwollen linkeroog. Toen de AZ-fans door de hekken braken, kon de 58-jarige fan niet blijven toekijken. ‘Knollsy’ zat achter de vriendin van West Ham-verdediger Thilo Kehrer en wou absoluut verhinderen dat de relschoppers tot bij hen geraakten. De supporter ging bovenaan een trap staan om hen de toegang tot de tribune met spelersfamilies te ontzeggen. Met enkele rake klappen en schoppen weerde de man zich met succes tot de ordediensten ter plaatse waren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf blijft Chris Knoll er rustig onder: “Ik dacht op dat moment dat aanval de beste verdediging was. Ik wist wat ze van plan waren, maar wou dat niet laten gebeuren.” Ondanks zijn dappere optreden zal de diehard-fan de finale in Praag niet kunnen bijwonen. Hij kon geen tickets bemachtigen, maar daar wil de West Ham-aanhang verandering in brengen. Op sociale media klinken veel stemmen om zijn acties in het AFAS Stadion te belonen met een ticket voor de finale. “Knollsy, de legende. Hij hield de thuisfans weg van de families van de spelers. Geef hem een ticket voor de finale”, zegt één van de vele reacties op Twitter.

‘Knollsy' is geen onbekende voor de club. Het is de roepnaam van de 58-jarige Chris Knoll, een vader van vier kinderen. Hij is al jaren een trouwe seizoenskaarthouder van de Londense voetbalploeg. In 2021 stak West Ham-kapitein en Engels international Declan Rice ‘Knollsy’ een hart onder de riem toen de supporter sukkelde met zijn fysieke gezondheid.

“Mijn excuses naar West Ham”

Politie en stewards waren vrij snel ter plaatse om verdere confrontatie te voorkomen. Na een kleine tien minuten keerde de rust in het stadion terug. Andere supporters van AZ lieten met gefluit hun onvrede horen over het wangedrag van een deel van hun aanhang.

AZ-directeur Robert Eenhoorn probeerde de boel nog te sussen, maar er was ook voor hem geen beginnen aan. “Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Dat realiseerde ik me meteen toen ik al die mensen zag”, zei hij tegen ESPN.

KIJK. AZ-fans misdragen zich na de wedstrijd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook spelers van West Ham mengden zich in de vechtpartij. Aanvoerder Declan Rice en Lucas Paqueta sprongen over de boarding en gingen mee de confrontatie aan. “Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan”, zei Eenhoorn. “Mijn excuses ook naar West Ham dat dit gebeurd is. Vorige week hebben wij hetzelfde meegemaakt in Londen, maar toen konden we een confrontatie gelukkig nog net voorkomen.”

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat het mis ging in een Nederlands stadion. “Het is vervelend, het hoort niet thuis in ons stadion. Het liefst in geen enkel stadion. Ik voel schaamte. Mensen zullen angstige momenten hebben beleefd. Je moet je emoties nog steeds de baas zijn, ook op een avond met een nederlaag”, voegde AZ-trainer Pascal Jansen nog toe.

Volledig scherm © ANP

LEES OOK.

West Ham en Fiorentina plaatsen zich ten koste van AZ en Basel voor de finale van de Conference League