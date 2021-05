Hoe Vermaelen ‘bedrogen’ werd door zijn makelaar, die zelfs getuige was op zijn trouw: “Thomas was zwaar aangedaan”

‘Follow the Money’ deed onderzoek naar voetbaltransfers en vooral de schimmige financiële constructies die ermee gepaard gaan. Het kreeg documenten in handen en praatte met (ex-)medewerkers van het Nederlandse Sports Entertainment Group (SEG), het makelaarskantoor waar Thomas Vermaelen in het verleden cliënt was.

De Italiaanse zaakwaarnemer Simone Rondanini heeft op dit moment een rechtszaak lopen tegen SEG, en daaruit blijkt dat ook Vermaelen zou bedrogen zijn. Rondanini werkte voor SEG en behartigde de belangen van de Rode Duivel bij zijn transfer in de zomer van 2019 van Barcelona naar het Japanse Vissel Kobe. De transfervrije Vermaelen tekende er voor 2,5 jaar en Vissel Kobe betaalde SEG 950.000 euro, zo blijkt uit documenten. Maar wat vooral dubieus is: “Er is door SEG 750.000 bij de speler weggesluisd”, stelt Rondanini.

Quote Thomas was zwaar aangedaan, voor hem was het heftig. Een vriend van Vermaelen

De Italiaan waarschuwde Vermaelen. “Hij neemt in die periode een telefoongesprek op met SEG-eigenaar Kees Vos, waaruit zou blijken hoe het geld precies zou worden ‘weggesluisd’. Dat gesprek deelt hij met Vermaelen, om hem te waarschuwen”, schrijft Follow the Money.

Vertrouwenspersoon

Kees Vos was een vertrouwenspersoon voor Vermaelen. Meer zelfs: de Nederlander was getuige op zijn trouw. Na zijn transfer naar Vissel Kobe brak Vermaelen met SEG en Vos.

Vos weerlegt alle aantijgingen. “In het telefoongesprek met Rondanini geef ik alleen aan dat wanneer je je als vriend opstelt naar klanten, je met lege handen achterblijft. Je moet je zakelijk opstellen. Het lijkt alsof ik jarenlang oneerlijk heb gehandeld, het suggereert dat ik niet eerlijk ben. Dat er 750.000 is weggesluisd, slaat op niets.”

Ook SEG reageert: “SEG is marktconform betaald voor haar diensten en deze betaling is verdeeld onder de betrokken agenten conform het vooraf overeengekomen revenue share model.” De rechter liet intussen echter al optekenen dat “er niet fair werd gehandeld”.

Vermaelen zelf wilde niet reageren bij Follow the Money. Een vriend van hem deed dat wel. “Thomas wil echt niet praten. Hij was zwaar aangedaan, voor hem was het heftig. Kees Vos was twee jaar eerder nog getuige op zijn bruiloft.”

