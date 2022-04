Hoe ver zou dit team het schoppen? Elf sterren die het WK in Qatar straks op tv zullen moeten volgen

WK VoetbalSalah bekogeld, Ibrahimovic die er mogelijk de brui aan geeft en heel Italië dat in rouw is na de uitschakeling tegen Noord-Macedonië. De WK-voorrondes hebben al voor heel wat verrassingen gezorgd en vele slachtoffers gemaakt. Hieronder een mogelijke basiself met sterren die straks niet te bewonderen zijn in Qatar.

Jan Oblak (Slovenië)

Als sluitstuk in onze vedettenploeg, kiezen we voor Jan Oblak. Gianluigi Donnarumma had hier ook gerust gekund of zelfs gemoeten, maar voor de gelegenheid kozen we voor elf spelers die afkomstig zijn uit andere landen. En Oblak is eveneens een te verantwoorden keuze, toch? Bij Atlético deed hij ene Thibaut Courtois al erg snel vergeten, en ook bij Slovenië is hij vanzelfsprekend de onbetwiste nummer één. Jammer genoeg voor hem zijn zijn landgenoten niet van zijn niveau, waardoor de Slovenen Kroatië en Rusland voor zich moesten dulden in hun kwalificatiegroep.

David Alaba (Oostenrijk)

Ook naar David Alaba moet straks niet gezocht worden in de zandbak. De linksvoetige verdediger, sinds jaar en dag aanvoerder van de Oostenrijkse nationale ploeg, botste in de barrages op een sterk Wales. ‘t Was uitgerekend Gareth Bale, zijn ploegmaat bij Real Madrid - die daar eigenlijk nooit meer van de bank komt - die het keiharde vonnis voor de Oostenrijkers velde.

Giorgio Chiellini (Italië)

Ook Giorgio Chiellini zal een gemis zijn op het WK in Qatar. Zijn getimede tackles, zijn leiderschap en vooral zijn intimidatietechnieken net voor de toss zullen geen gespreksonderwerpen zijn tijdens het WK. Chiellini, die in 2021 nog Europees kampioen werd met Italië, werd onherroepelijk uitgeschakeld door de Noord-Macedoniërs na een doelpunt in de laatste minuut van Aleksandar Trajkovski - ex-Zulte Waregem, nota bene.

Een grote ontgoocheling voor Chiellini, die zo een kans op een eerste wereldtitel in zestien jaar aan zijn neus ziet voorbijgaan en er mogelijk de brui aan geeft als international. “Dit is een grote teleurstelling. Zelfs vandaag hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld, maar we hebben niet gescoord. We waren niet geweldig, we misten zeker iets. Maar we hebben fouten gemaakt van september tot vandaag en die zijn ons duur komen te staan.”

Milan Škriniar (Slovakije)

In onze gelegenheidself koppelen we Alaba en Chiellini aan Milan Skriniar, in het hart van de defensie. De verdediger bij Inter is altijd een rots in de branding en is net als vorig seizoen één van de redenen waarom de nerazzuri volop meedoen voor de oppergaai in de Serie A. Maar zelfs met hem erbij raakte Slovakije niet verder dan een derde plaats in groep H, waardoor ook hij zich mag verheugen op een verlengde winterstop.

Juan Cuadrado (Colombia)

In Zuid-Amerika kon Juan Cuadrado zich met Colombia niet plaatsen voor het WK in Qatar. In de WK-voorronde eindigden ‘los Cafeteros’ op een zesde plaats. Enkel de eerste vier mogen rechtstreeks naar de WK-eindronde, de vijfde speelt barrages. Dus net als Chiellini, zijn collega bij Juventus, moet Cuadrado tevreden zijn met een plaatsje in ons elftal.

Arturo Vidal (Chili)

Ook van Arturo Vidal, de beenharde middenvelder die steeds voorop gaat in de strijd, zal er straks geen spoor te bekennen zijn. De man die samen met Romelu Lukaku vorig jaar nog de titel mocht vieren met Inter, slaagde er niet in om zich te kwalificeren met Chili. In de voorrondes in Zuid-Amerika raakten de Chilenen niet verder dan een zevende plaats - nog een plaatsje lager dan Colombia.

Wilfred Ndidi (Nigeria)

Wilfred Ndidi, collega-middenvelder van Rode Duivel Youri Tielemans bij Leicester City in de Premier League, is de volgende topper die zijn agenda niet moet blokkeren voor het grootste voetbalfeest ter wereld. De vaste nummer zes bij Nigeria ging er met zijn ploegmakkers uit tegen het Ghana van Denis Odoi, speler bij Club Brugge. Desalniettemin een eervolle vermelding voor de voormalige Genkenaar in deze fictieve ploeg.

Riyad Mahrez (Algerije)

Ook Riyad Mahrez, collega van Rode Duivel Kevin De Bruyne bij Manchester City, moet het WK uit zijn hoofd zetten. Als groepswinnaar van groep A in de Afrikaanse kwalificaties mochten ‘de Woestijnvossen’ net zoals Egypte naar de barrages, maar dat bleek het eindstation. Mahrez maakt dit seizoen als basisspeler onder Guardiola grote furore in de Premier League, op het WK zullen zijn fluwelen traptechniek en flukse dribbels jammer genoeg níet te zien zijn.

Mohamed Salah (Egypte)

De grootste sterren die het WK straks missen, vinden we in het aanvallende compartiment. Te beginnen met Mohamed Salah, de Egyptische wereldster die met 20 doelpunten en 10 assists er mee voor zorgde dat Liverpool nog steeds in de titelrace zit. Maar bij zijn land wil het dus niet vlotten. Nadat de Afrika Cup-finale verloren werd na strafschoppen, liep het ook in de WK-barrages helemaal fout af. Tot twee keer toe de boosdoener: Senegal, met evenveel keer... Sadio Mané - ploegmaat van Salah bij Liverpool - die de Egyptenaren het nekschot toediende. Salah liet ook verstaan dat die dubbele dreun mogelijk het einde van zijn interlandcarrière zal betekenen.

Zlatan Ibrahimovic (Zweden)

Ook het haantjesgedrag en torinstinct van Zlatan Ibrahimovic zullen we moeten missen op het WK in Qatar. In de laatste barrage voor het WK schakelden de Polen met Robert Lewandowski, spits van Bayern München in de Bundesliga, het Zweden van Zlatan uit. Ondanks de uitschakeling denkt de Zweedse spits nog niet aan stoppen. “Zolang ik fit kan blijven, kan spelen en iets kan bijdragen, hoop ik door te gaan. Dat geldt voor de nationale ploeg, maar ook voor AC Milan.”

Erling Haaland (Noorwegen)

Last, but not least: ook Erling Haaland en Noorwegen moeten het WK missen. De doelpuntenmachine, die in 17 interlands al liefst 15 keer de netten deed trillen, stuitte met zijn land op Nederland en Turkije in groep G en zo mist ook Noorwegen de boot - of beter, het vliegtuig. Maar met Odegaard en andere Thorstvedts in z’n zog, lijkt het slechts een kwestie van tijd vooraleer de Noren wél een keertje van de partij zijn op een wereldkampioenschap.

