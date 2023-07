HOE VER STAAN ONZE TOPCLUBS, DEEL 2. Club Brugge rekent op jeugd in heropstandingsjaar, Union zoekt extra wapen in aanval

Union speelt ook volgend seizoen Europees in het Lotto Park

Toch Europees voetbal in het Lotto Park dit seizoen. Net als vorig jaar is Union van plan om haar Europese wedstrijden af te werken in het stadion van Anderlecht. Over de laatste voorronde bereikten de twee clubs een akkoord, de onderhandelingen over de poulefase lopen nog.