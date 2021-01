Hoe moet het verder met Hazard? En wat met de Duivels als Witsel het EK niet haalt? “Ik denk wel dat Fellaini nog in het achterhoofd van Martínez zit”

VoetbalTwee Rode Duivels domineren dezer dagen de actualiteit: Axel Witsel en Eden Hazard. Sportanker Jan Dewijngaert had het met onze chef voetbal Stephan Keygnaert en onze huisanalist Marc Degryse over het duo.

Witsel ging deze ochtend onder het mes in Antwerpen nadat hij een gescheurde achillespees opliep. Om het EK te halen zal de middenvelder een mirakel nodig hebben. “Maar onze bronnen en dokters die we raadplegen, stellen zich daar toch grote vragen bij”, zegt Keygnaert in bovenstaande video. “Ik denk dat we in het worstcasescenario zitten, maar goed, de bondscoach laat de deur wel open om Witsel mee te nemen. Maar afgaande op de info die wij hebben, is dat quasi onmogelijk.”

Dat zou sportief sowieso een streep door de rekening van Roberto Martínez zijn. Marc Degryse ziet een paar mogelijke opties om het verlies op te vangen als Witsel het EK effectief niet haalt, al plaatst hij ook meteen een kanttekening. “We hebben niet echt een kopie van Witsel”, aldus Degryse. “Je hebt Dendoncker en Tielemans, maar dat is toch een andere manier van spelen dan met Witsel - een waterdrager, maar een héle goeie. Hij is toch ook een klein beetje onmisbaar.”

Volledig scherm Witsel viel afgelopen weekend uit. © Photo News

“Ik weet dat Martínez twijfelt over Sambi Lokonga - die echt wel progressie boekt bij Anderlecht”, pikt Keygnaert daarop in. “Zie jij in hem een ‘6', een mogelijk alternatief voor Witsel?” Op middellange termijn wel, zegt Degryse. “Maar ik denk dat de sprong nu te groot is voor de komende 4-5 maanden. Ik denk dat we moeten kijken naar jongens die toch al een tijdje bij de Rode Duivels rondlopen en ook al op internationaal niveau gespeeld hebben.”

Marouane Fellaini, bijvoorbeeld. “Als je hem terughaalt, kan je hem sowieso op twee verschillende manieren gebruiken. Je kan hem ook nog als ‘pinch hitter’ als er iets zou gebeuren met Lukaku, of in het slot van een match. We hebben ook geen profiel zoals Fellaini, dus ik denk wel dat dat nog in het achterhoofd van Martínez zit. Hem helemaal de rol van Witsel geven is echter ook niet evident.”

Volledig scherm Witsel. © EPA

“Krediet van Hazard is op”

En dan ging het ook over Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels stond in de basis bij Real Madrid vorig weekend, maar hij werd zwaar aangepakt in de Spaanse pers. De columnist van AS sprak tijdens het live-verslag op de radio: “Het wordt tijd dat Hazard beseft dat hij voor Real Madrid speelt. Hij hoort als een ster te voetballen, alleen al op basis van zijn salaris.”

“Ik was geschrokken, want het was niet zijn slechtste wedstrijd”, zegt Keygnaert daarover. “Hij was evenwel niet beslissend. Hij bracht een aantal ritmeversnellingen, verlegde het spel goed, bood zich aan en nam verantwoordelijkheid, maar rond de zestien was het inderdaad bitter weinig. Op de persconferentie had Zidane het vooral over het veld, dus er was eigenlijk weinig aan de hand, tot de online beschouwingen kwamen. En in de papieren (Madrileense) kranten gaan ze ook door met hun kritiek. Dat doet me wel besluiten dat het krediet op is.”

Volledig scherm Eden Hazard. © AP