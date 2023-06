Hoe kunnen de Jonge Duivels zich kwalificeren voor kwartfinales? Dit zijn de scenario’s

Dolle pret op zee: Kevin De Bruyne en vrouw Michèle leven zich uit tijdens uitstapje op luxejacht

Een lang, slopend maar tegelijk zeer succesvol seizoen sluit Kevin De Bruyne (31) in stijl af. Op sociale media deelde ‘KDB’ al heel wat materiaal van zijn avonturen in Zuid-Frankrijk en een Franse fotograaf kon de Rode Duivel nu vastleggen toen hij zich met een jetski en luxejacht ging vermaken op zee. In zijn gezelschap onder meer zijn vrouw Michèle (29), Nathan Aké (28) en Virgil van Dijk (31).