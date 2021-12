Hoe krijgen we racisme uit Belgische voetbalstadions? “Straf supporters waar het ze het meeste pijn doet, met puntenaftrek bij hun eigen ploeg”

Ex-voetballer Paul Beloy over racisme na Club Brug­ge-Anderlecht: “Ik heb een probleem met de plotselin­ge verontwaar­di­ging van veel mensen, terwijl het al jaren bezig is”

“We zijn uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook”, zei Vincent Kompany zondag na de match tussen Club Brugge en Anderlecht. Die woorden werden naar hem, sommige leden van de technische staf en spelers geslingerd tijdens de opwarming en de wedstrijd, vertelt hij. Ex-voetballer (Beerschot, KV Mechelen) Paul Beloy reageert in ‘De Ochtend’ op Radio 1: “Racisme in het voetbal is gewoonweg een constant herhalend gegeven en nu is er weer een opflakkering, want het zijn Kompany en Lukaku.”

