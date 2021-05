Hoe De Bruyne ooit dicht bij Anderlecht stond, maar uiteindelijk op Chelsea-jacht in Antibes belandde

Belgisch voetbal Geen witte rook na algemene vergade­ring Pro League: kleine clubs laten stemming over integratie beloften week uitstellen

25 mei Er is nog geen beslissing over de integratie van beloftenploegen in de amateurreeksen. Zestien zogenaamd kleinere clubs vroegen om een week uitstel. Ze zijn niet tegen de integratie. Maar bij monde van spreekbuizen Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Vincent Goemaere (Cercle Brugge) koppelen ze dat aan minstens een extra jaar met 18 clubs in 1A.