Hoe Club Brugge Club NXT haar autonome koers wil laten varen: “Alles aanwezig om er écht iets van te maken”

Challenger Pro LeagueVergeet ‘de beloften’. Anders dan twee jaar terug maakt Club NXT deze keer als een volwaardige profclub haar intrede in 1B. Van een eigen scoutingcel en mediakanalen tot CEO Guilian Preud’homme: “De spelers zitten in een luxesituatie, maar we vragen heel veel terug”, weet coach Nicky Hayen.

“Twee jaar geleden zijn we door tijdsgebrek onvoorbereid in het verhaal gestapt”, liet T2 bij Club 1 Rik De Mil onlangs vallen. Wel, laat dat nou net niet het geval zijn. Club NXT onderging de jongste tijd een metamorfose - een uitbouw om ‘u’ tegen te zeggen. Opdat de kweekvijver blauw-zwart onder optimale omstandigheden als profclub competitief kan zijn met oog voor de doorstroming van toptalenten uit binnen- en buitenland: “Deze reeks is ideaal voor de ontwikkeling van de jongens”, beseft Nicky Hayen. “En de voornaamste doelstelling blijft spelers afleveren voor Club 1.”

Concreet zal Club NXT, natuurlijk onder het goedkeurend oog van Club Brugge, een volledig autonome koers varen. De structuur waarbinnen de U23-ploeg zal functioneren, hoeft dan weer niet onder te doen voor die van veel reeksgenoten. Integendeel.

Met Guilian Preud’homme stelde blauw-zwart onder Vincent Mannaert een nieuwe CEO aan, die de dagelijkse werking van Club NXT en YLA - de vrouwenploeg van Club - in goede banen moet leiden. Daaronder heeft Club een eigen scoutingcel opgericht voor NXT, die de voorbije maanden diverse talenten uit alle hoeken van de wereld rekruteerde. Zo haalde blauw-zwart met de veelbelovende Shion Homma voor 500.000 euro een middenvelder op in de Japanse tweede klasse. Kocht het met Foss en Jensen twee Deense talenten voor 750.000 euro bij Odense en sloot het eerder ook de Mexicaan Cuevas en de Noor Opeyemi aan. Sylla werd reeds doorgeschoven naar de A-ploeg, wat nu ook zal gebeuren met miljoenenaankoop Ordóñez. Doelpuntenmachine Lennart Mertens kwam over van Deinze - hij is de routinier bij NXT: “Een goeie mix van eigen jeugd en jonge buitenlandse talenten, die zich in deze competitie goed kunnen ontwikkelen”, aldus Hayen. “Of die buitenlanders het verschil zullen maken ten opzichte van de andere beloftenploegen, zullen we over enkele weken zien (glimlacht). Dat zou in ieder geval zo moeten zijn.”

Quote We willen er dit jaar écht iets van maken. En dan heb je een goeie omkadering nodig. Er is een heel duidelijk kader gecreëerd rond Club NXT en dat gaan we ten volle benutten. Alles is aanwezig Nicky Hayen, coach Club NXT

In de omkadering heeft Club NXT vanaf heden een eigen perschef, een team manager, een eigen dokter en medische staf. Eigen chef-koks in The Nest, het stadion dat van het failliet verklaarde KSV Roeselare werd overgekocht. Eigen sociale mediakanalen en branding ook - alles werd in het werk gesteld om van het vlaggenschip van de jeugdopleiding een volwaardige ‘club’ te maken. “Voor ons zijn dat twee profclubs”, vatte De Mil het op zomerstage mooi samen. Hayen: “We willen er dit jaar écht iets van maken. En dan heb je een goeie omkadering nodig. Er is een heel duidelijk kader gecreëerd rond Club NXT en dat gaan we ten volle benutten. Alles is aanwezig. Elke dag maken we de spelers duidelijk dat ze in een luxesituatie zitten. Al vragen we er wel heel veel voor terug.”

Hayen (ex-STVV en Waasland-Beveren), bijgestaan door onder meer assistent Steve Colpaert en keepertrainer Wouter Biebauw, krijgt een fel versterkte spelerskern onder zich in vergelijking met twee jaar geleden, toen Club laatste eindigde in 1B. Toen waren sterkhouders Cisse Sandra of Lynnt Audoor 16 jaar oud. Nu ligt die gemiddelde leeftijd ongeveer twee jaar hoger: “We zien tegen elke ploeg mogelijkheden. Beloftenploegen of niet, daarin maken we geen onderscheid.”

De coach en blikvanger van de 8 andere clubs • Lommel SK: Steve Bould en Metinho • Beerschot: Andreas Wieland en Ryan Sanusi Volledig scherm Ryan Sanusi. © Photo News • SK Beveren: Wim De Decker en Kevin Hoggas • RWD Molenbeek: Vincent Euvrard en Obbi Oulare Volledig scherm Obbi Oulare. © BELGA • KMSK Deinze: Takahisa Shiraishi en Bafodé Dansoko • Exc. Virton: Christian Bracconi en Souleymane Anne • KSK Lierse Kempenzonen: Tom Van Imschoot en Thibaut Van Acker Volledig scherm Thibaut Van Acker. © BELGA • FCV Dender: Regi Van Acker • Michaël Lallemand

Het format: wie promoveert, wie degradeert? • Reguliere competitie: Net als de Jupiler Pro League is ook de Challenger Pro League opgedeeld in twee fases. In de reguliere competitie spelen de 12 teams twee keer tegen elkaar – 22 competitiewedstrijden in totaal. De eerste zes clubs komen in aanmerking voor de Promotion Play-offs, de andere zes worden veroordeeld tot de Relegation Play-offs. • Play-offs: In die Promotion Play-offs, waar het puntenaantal blijft behouden, vechten zes clubs om het kampioenschap en de rechtstreekse promotie naar de hoogste afdeling. Beloftenteams kunnen evenwel niet promoveren. Wél kunnen zij degraderen als ze laatste worden in de Relegation Play-offs. Daarin bepalen de onderste zes teams uit de reguliere competitie wie naar eerste amateur zakt.