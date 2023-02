Hoe Cercle de “f*cking pussies” bij Club overrompelde: een blik op de indrukwekkende fysieke parameters bij groen-zwart

Vrancken ontgoo­cheld na gelijkspel: “Waren niet bereid om vanaf begin volle bak te gaan” - Defour ziet mogelijkhe­den

Racing Genk sleepte dankzij een kopbalgoal van Bryan Heynen in extremis een punt uit de brand bij KV Mechelen: 2-2. Steven Defour was ondanks het puntenverlies trots op zijn team, maar wil dat zijn elftal dezelfde werkethiek op verplaatsing toont. Wouter Vrancken was dan weer heel ontgoocheld over de openingsfase.