“Hoe breek ik een knieschijf”: schokkende zoekgeschiedenis van Diallo, één dag voor gewapende aanval op PSG-concurrente, lekt uit

VoetbalUit berichten via WhatsApp en haar zoekgeschiedenis blijkt hoe groot de haat was van gewezen PSG-speelster Aminato Diallo (26) naar haar ploegmaats toe en in het bijzonder Kheira Hamraoui (31), haar concurrente op het middenveld bij PSG en de Franse nationale ploeg. Dat blijkt uit onthullingen uit het politieonderzoek naar de opzienbarende mishandeling die Hamraoui vorig jaar onderging. De voetbalster werd uit haar auto gesleurd en toegetakeld door twee gemaskerde mannen. Diallo is na een tien maanden durend onderzoek inmiddels voor de tweede keer gearresteerd. Ze schreeuwt nog altijd haar onschuld uit.

“Ik wens hen alle pijn toe”, verwijzend naar haar ploegmaats bij PSG. Het politierapport, waarvan extracten zijn gepubliceerd in ‘Le Parisien’, laat weinig aan de verbeelding over. Net zoals de zoekgeschiedenis op het internet van Diallo. Op 30 oktober 2021, enkele dagen voor de mishandeling op 4 november, googelde ze op termen als ‘een cocktail van gevaarlijke drugs’. Op 3 november zocht ze naar ‘een knieschijf breken’.

“Ze beschouwde Hamraoui als een obstakel in haar sportcarrière", luidt het in het rapport, waarin staat te lezen dat er bij Diallo sprake was van “een langzame psychologische drift die bij wijze van spreken pathologisch is geworden”. Zo blijkt ook uit nog andere berichten via WhatsApp gestuurd naar ene ‘Jaja’: “Als ik stout en jaloers was of zoals haar dacht, dan zou ik iemand vragen haar te vernietigen.” Of ook: “Nu ga ik geen schaamte meer hebben! Mijn job afpakken, dat laat ik niemand toe. Ik wens hen alle pijn toe, ik heb alleen maar mijn familie en vrienden nodig.”

Vier mannen zijn al opgepakt in verband met de schokkende zaak. Een van die mannen, bijgenaamd ‘de kleine’, heeft aan de politie toegegeven dat hij ingehuurd werd om Hamraoui pijn te doen voor de som van 500 euro. Diallo, zonder club nadat haar contract bij PSG vorig seizoen afliep, werd na haar eerste arrestatie nog vrijgelaten zonder gevolg, maar is nu in voorlopige hechtenis geplaatst om ter beschikking te blijven van de onderzoeksrechter. Er hangt haar een gevangenisstraf van maximum tien jaar boven het hoofd.

Quote Het doel van mijn belagers was simpel: mijn benen breken en mijn carrière beëindigen. Kheira Hamraoui

Het voorbije weekend reageerde Hamraoui voor het eerst op de mishandeling. “Na maanden van lijden heb ik besloten mijn stilte te breken’, schreef ze in een uitgebreid statement, inclusief foto’s, op Twitter. “Die avond achtervolgt me nog dag en nacht. Die duistere avond veranderde mijn leven als voetballer en als vrouw. Ik dacht te gaan sterven, toen twee gemaskerde mannen mij uit de auto sleurden en me sloegen met ijzeren staven. Hun doel was simpel: mijn benen breken en mijn carrière beëindigen.”

Hamraoui en Diallo kwamen op die bewuste avond terug van een etentje georganiseerd door PSG. Ze zaten samen met een andere ploeggenoot, Sakina Karchaoui, in de auto. Toen Karchaoui thuis was afgezet, zou Diallo langzamer zijn gaan rijden. De gemaskerde mannen brachten de auto uiteindelijk tot stilstand. Ze kregen volgens ‘Le Parisien’ vrijwel meteen na de mishandeling een telefoontje van een tussenpersoon, die boos was omdat ze Hamraoui’s benen niet gebroken zouden hebben. Op dat moment hadden de daders door dat Diallo achter het plan zou hebben gezeten: zij was immers de enige die zo snel kon doorgeven wat er was gebeurd.

Hamraoui gaat intussen door een diep dal. Ook zij speelt niet meer voor PSG of Frankrijk. “Mijn doel is altijd geweest om een profvoetballer te worden die alles geeft op het veld, met respect voor de supporters en medespelers. Ik hoop de droom die ik als klein meisje had nog lang te kunnen verwezenlijken. Ik wil weer op het grasveld staan en wedstrijden winnen. Als er één ding niet veranderd is door deze tragedie, is het mijn ambitie voor mijzelf en mijn land.”

