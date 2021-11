HLN Sportcast blikt vooruit op het CL-duel van Club tegen Leipzig: “Het wordt een vervelende match”

Champions League Ondertus­sen in de Youth League, waar Club NXT het grote Man City gewoon het zwijgen oplegt: “Ons verhaal is uniek”

In de schaduw van de grote jongens: het straffe parcours van Club NXT in de Youth League. Ze zijn er de betere van City én de evenknie PSG. Beloftencoach Rik De Mil (40) – begin dit jaar nog interimtrainer van de A-ploeg – over de jeugd van tegenwoordig, het 1B-verhaal en die onbetaalbare sms’jes. “Ons Basecamp heeft voor een realistischer zelfbeeld gezorgd. En voor een topsportmentaliteit.”

