“Hij zou hier nooit nog mogen fluiten”: Antwerp hekelt scheidsrechter Visser

Bij Antwerp hadden ze het vooral op Lang die geen tweede geel kreeg - Visser vond het een schwalbe toen hij in duel met Almeida ging liggen. Hij floot niet, maar liet de wedstrijd voortgaan. En ook de fase waarin Mechele Frey vasthield in de eerste helft vond men rood in Deurne Noord. “Dit was een schande, het lag er dik op”, foeterde De Laet. “Hij zou hier nooit nog mogen ‘blazen’. Elke eerste fout van ons was geel. Als je iets rood aandoet is het geel, als je beweegt is het geel, als je ademt is het geel. Of dit de laatste keer was dat hij hier mocht fluiten. Ik hoop het voor hem. Ik snap niet wat hij hier nog komt doen.”