“Hij was ook zo’n schijterd”: Willem van Hanegem fileert crisis bij Oranje en haalt fors uit naar Martínez

“Het Lukaku-festival” en “Lukebakio die Zweedse verdedi­ging bestookte”: buitenland­se pers onder de indruk van “winnend duo”

De kop is eraf voor Domenico Tedesco. De Rode Duivels openden een nieuw tijdperk met een 0-3-zege in Zweden. Buitenlandse media zagen een “solide en efficiënt” België met twee spelers in een hoofdrol. “Lukaku en Lukebakio: het winnende duo.” In Italië prezen ze zich dan weer vooral gelukkig met de hattrick van ‘Big Rom’. “Inzaghi zal opnieuw kunnen lachen.”