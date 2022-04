“Hij vecht voor zijn leven", stelt Italiaanse hoofdarts over Mino Raiola, die bezoek krijgt van Ibrahimovic

Maar heel weinig mensen weten hoe het exact met de gezondheid van Raiola gesteld is. In januari werd hij nog behandeld voor een longziekte. Het zou toen niet om corona zijn gegaan. Volgens ‘Sport1' verkeert hij al weken in kritieke toestand. Desondanks lijkt hij het goed genoeg te doen om bezoekers te ontvangen. Zoals gisteren even Zlatan Ibrahimovic, een van zijn trouwste en meest spraakmakende cliënten. De Zweed (40), die voor Serie A-leider AC Milan speelt, wilde blijkbaar de toestand van Raiola met eigen ogen zien. Hoe lang hij bij hem was, is niet duidelijk.