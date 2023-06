“Hij maakte misbruik van clubfondsen en gedroeg zich gewelddadig”: RWDM-eigenaar haalt uit naar Dailly, Gauthier Ganaye wellicht opvolger

Opvallend nieuws bij RWDM. De Amerikaanse hoofdeigenaar John Textor heeft Thierry Dailly (54) ontheven uit zijn functie als voorzitter van de Brusselse promovendus en wordt zélf de nieuwe preses. Textor beschuldigt Dailly in een open brief onder meer van misbruik van clubfondsen en van gewelddadig en intimiderend gedrag. Dailly van zijn kant stelt dat hij alle aantijgingen zal ontkrachten.

Het nieuws zorgt bij RWDM voor een aardschok. Dailly lag in 2015 aan de basis van de heropstart van RWDM en gold achter de schermen als de drijvende kracht in de opmars naar de hoogste klasse. Hij was, zeker als Brusselaar in hart en nieren, de voorbije acht jaar hét gezicht van de club. “Ik ben de beschermengel van RWDM”, zei Dailly eerder deze maand zelfs nog in een interview.

Maar er waren spanningen met Textor, over verschillende thema’s. “Ik ben hier ook niet om op alles ‘ja’ te knikken”, aldus Dailly in datzelfde interview. “Het belangrijkste was om kampioen te spelen. Van tijd eens ‘discuteren’ of ruzie maken, hoort erbij.” Nog in de nasleep van de promotie vond een nieuw akkefietje plaats. Textor had toen aan de media verklaard “achter Anderlecht aan te gaan”, en gebruikte ferme bewoordingen als “to kick their ass”, onder hun kont te schoppen dus. Dailly wil vooral de lieve vrede met de buren uit Anderlecht bewaren. Hij vond die uitspraak onhandig en verontschuldigde zich daarvoor openlijk.

Volledig scherm Thierry Dailly en zijn vrouw Natasja Nerinckx, die ook bestuurder bij RWDM is, in een innige omhelzing na de promotie. Beiden vernamen het nieuws op vakantie in Spanje. © BELGA

Net na de promotie sprak Textor wel nog verzoenende taal over de verschillen in beleidsvisie met Dailly, maar in een open brief van tien bladzijden verklaart Textor nu waarom hij Dailly uit zijn functie zette en zélf de nieuwe voorzitter wordt. De Amerikaanse eigenaar haalt fors uit en uit zware beschuldigingen aan het adres van Dailly. “Hij maakte misbruik van clubfondsen en zakelijke bevoegdheden. Hij zorgde voor een verstoring van het bedrijfsbestuur en zorgde met intimiderend en gewelddadig gedrag voor een toxische werksfeer. Tot slot strookten acties en verklaringen van Dailly niet met de waarden die wij als moderne voetbalclub in Brussel hoog in het vaandel dragen.”

Dailly vernam het nieuws over zijn exit als voorzitter en de open brief op vakantie in Spanje. In een korte reactie aan onze redactie laat Dailly weten dat hij de komende dagen zijn versie van de feiten zal geven. Hij wou voorlopig alleen dit kwijt: “De beschuldigingen zijn leugenachtig en die zal ik ontkrachten na overleg met mijn advocaat.”

RWDM-bestuurslid Danny Vander Eeckt predikt kalmte: “Alles is nog vers en ligt gevoelig nu. We zien wel hoe het in de toekomst in de plooi valt. De club RWDM is daarbij het belangrijkste.”

Dailly is ontheven uit zijn functie als voorzitter, maar er staan nog meer verschuivingen op til bij de aansturing van de club. Zo wordt Gauthier Ganaye wellicht de nieuwe CEO van RWDM. Ganaye verliet afgelopen seizoen in dezelfde functie KV Oostende, dat hij niet voor degradatie kon behoeden. Maxime Vossen zou wel aanblijven als Chief Operating Officer (COO).

Volledig scherm Gauthier Ganaye. © AFP

Textor nam RWDM in januari 2022 over. Maar hij drukte in het transferbeleid afgelopen seizoen stevig zijn stempel met de komst van heel wat Brazilianen via Botafogo, naast Olympique Lyon een van de clubs in zijn portefeuille. Het fortuin van de Amerikaanse zakenman, en dus ook de nieuwe voorzitter van RWDM, wordt geschat op circa 5 miljard euro.

KIJK. Twee weken geleden reageerde John Textor op de promotie van zijn club:

Volledig scherm Thierry Dailly. © ID/ Hatim Kaghat

Volledig scherm Dailly heeft zelfs een tattoo van RWDM op zijn arm staan. © ID/ Hatim Kaghat / ID/ Hatim Kaghat