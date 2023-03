“Hij liet uitschijnen dat hij bom had”: man dringt stadion binnen tijdens training Duivels-opponent Zweden

De Zweede nationale ploeg, vrijdag de tegenstander van de Rode Duivels, werd vandaag even opgeschrikt. Tijdens de training in de Friends Arena drong een man het stadion binnen. Volgens de politie sprak hij dreigende taal en volgens de veiligheidsmanager van de Zweede voetbalbond wilde hij zelfs doen uitschijnen dat hij een bom bij zich had. Een man van in de zestig werd intussen opgepakt.

Het was rond de middag dat de man naar verluidt het stadion binnendrong. Hij werd opgemerkt en de politie werd opgeroepen. “Het ging om een man die daar niet hoorde te zijn en hij was al redelijk ver in het stadion geraakt", aldus Daniel Wikdahl van de politie van Stockholm.

Volgens de politie zei de man dingen die als dreigend konden worden beschouwd en had hij enkele objecten bij zich, verdeeld over verschillende zakken. “Om welke voorwerpen het ging, was niet duidelijk. Daarom beschouwden we het meteen als een gevaarlijke situatie.” Het stadion werd volledig afgesloten.

Martin Fredman, veiligheidsmanager van de Zweedse voetbalbond, zegt dat de man wilde doen uitschijnen dat hij een bom bij zich had. “Ik kreeg te horen dat hij zei dat hij dingen had meegenomen die voor chaos zouden kunnen zorgen”, aldus Fredman. “De spelers zijn alleszins tot 15u30 in het stadion moeten blijven.”

De verdachte werd opgepakt door de ordediensten, die nadien met politiehonden en - robots een controle uitvoerden van het stadion om na te gaan of de man nog objecten heeft achtergelaten. Volgens Aftonbladet zou de politie niets gevaarlijks aangetroffen hebben in de doorzochte tassen.

Forsberg: “Me nooit onveilig gevoeld”

Emil Forsberg, één van de Zweedse sterren, zei nadien dat hij in eerste instantie vooral aan de kinderen dacht die training bijwoonden in de Friends Arena. “Hopelijk hebben zij er niks van moeten zien. Blijkbaar is hen wel verteld wat er precies aan de hand was. Zelf heb ik me nooit echt onveilig gevoeld. We moesten wachten in de kleedkamer en aten nadien samen iets.”

Het duel tussen Zweden en België van vrijdagavond in de EK-kwalificaties is overigens uitverkocht. De Friends Arena in Solna heeft een capaciteit van bijna 55.000 toeschouwers. Zo’n 700 Belgische supporters maken de verplaatsing naar Zweden.

