Hij kwam, zag, verdeelt en heerst in Rome: is Keizer Mourinho straks de eerste trainer die Champions League, Europa League en Conference League wint?

VOETBALHij kwam, hij zag. Een stad ligt aan de voeten van een ouwe keizer, die de afgelopen jaren meer verdeelde dan dat hij heerste. Divide et impera. In zijn woorden, in de gestes. Impressies van een jaar Mourinho-mania in Roma, met de Conference League-finale tegen Feyenoord woensdagavond als orgelpunt. Of hoe een Portugese opschepper al gewonnen heeft voor hij effectief iets heeft gewonnen.