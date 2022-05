Hij kwam, zag en overwon: hoe keizer Mourinho in één jaar AS Roma en een Italiaanse hoofdstad aan zijn voeten kreeg

VOETBALHij kwam, hij zag, hij overwon. Een stad ligt aan de voeten van een oude keizer, die de afgelopen jaren meer verdeelde dan dat hij heerste. Divide et impera. In zijn woorden, in de gestes. Impressies van een jaar Mourinho-mania in Roma, met de Conference League-finaletriomf tegen Feyenoord woensdagavond als orgelpunt. Of hoe een Portugese opschepper al won voor hij effectief zijn eerste trofee had gewonnen.