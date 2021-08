Hij is het nog niet verleerd: Fellaini mengt zich in topschuttersdebatten van Chinese Super League

VoetbalHet gaat goed met Marouane Fellaini in China. Onze landgenoot was trefzeker in zijn laatste vier wedstrijden voor Shandong Taishan en staat zo bovenaan het lijstje topscorers in de Super League met negen rozen. Shandong staat daarbovenop nog aan de leiding in Groep A van de Chinese competitie.