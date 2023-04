“Hij is een grote baby”: Andrew Robertson krijgt elleboog in gezicht van grensrechter, volgens Roy Keane is er niets aan de hand

VROUWENVOETBAL Bondscoach Serneels met hernia en defensieve zorgen naar Oostenrijk voor vriend­schap­pe­lij­ke interland

Met een lastige hernia is bondscoach Ives Serneels met 26 Flames naar Oostenrijk gevlogen. Daar spelen ze vrijdagavond (21 uur) een vriendschappelijke interland. Het wordt een hele lastige wedstrijd voor de Flames. Vorig jaar, in juni, kwamen de Oostenrijkse vrouwen in Lier nog winnen met 0-1. Zonder bal is het zeker een van de felste tegenstanders in Europa. In Wiener Neustädt is België straks de prooi.