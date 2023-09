“Hij is een eenmanslawine en heeft een schot als een paard”: hoe Victor Boniface in no-time de attractie van de Bundesliga is

Al vier goals op drie speeldagen voor Leverkusen: ex-Unionist Victor Boniface ziet zich in de Bundesliga in no-time als een sensatie bestempeld: “We gaan samen nog veel plezier beleven”, zegt Boniface. Het kon niet uitblijven: hij viert deze week ook zijn eerste selectie voor Nigeria.

Leverkusen kent zijn beste start in de Bundesliga sinds tien jaar. Na drie speeldagen pronkt de club met het maximum van negen punten aan kop, trefzeker ook met elf doelpunten. In zes daarvan is Boniface rechtstreeks betrokken: vier goals en twee assists. Bij de 5-1-zege vorig weekend tegen Darmstadt scoorde hij twee keer. Zijn openingstreffer tegen Darmstadt was ‘vintage’ Boniface: hij overbrugde bij een counter zowat zeventig meter en bleef lucide genoeg om een verdediger fluks af te schudden en te scoren.

In de Bundesliga is het niet anders dan destijds een jaar geleden bij zijn aankomst in Union. Alle waarnemers zien onmiddellijk hoe hij als beresterke aanvaller nog zoveel meer is dan een doelpuntenmaker: de Nigeriaan toont zich als bedrijvig aanspeelpunt, is amper van de bal te zetten, en kan door wat dieper in te zakken het spel verdelen. Een staaltje liet hij na zijn 20-miljoen euro-transfer van Union naar Leverkusen al zien in een oefenduel tegen West Ham United (4-0): de samenvatting van zijn acties zegt alles (zie video).

De commentaren in Duitse media vorig weekend na zijn prestatie tegen Darmstadt lezen als een lofzang. “Leverkusen koploper dankzij eenmanslawine”, kopt de Süddeutsche Zeitung, waarbij de auteur lyrisch is over de balcontrole van Boniface op een diepe pass van Florian Wirtz bij de 3-1: “Het was een links-rechts-links combinatie, zoals je alleen ziet bij bijzonder elegante boksers. Behalve dat Boniface met zijn voeten werkt.”

Die Welt schreef omschreef de wedstrijd van Boniface als een glansprestatie. “De krachtige spits is de ontdekking van het seizoen tot nu toe. Hij is de nieuwe attractie van de Bundesliga. Boniface kwam in de zomer voor 20,5 miljoen euro van de Belgische club Union Sint-Gillis naar Leverkusen. En hij betaalt zich al terug in de eerste drie wedstrijden.” De Frankfurter Allgemeine maakte een vergelijking met een schip op de wereldzee: “Op de oceaan zou Boniface iemand zijn met de kracht van een olietanker waar tegenstanders al eens tegenaan kunnen botsen, maar ook met de draaicirkel en snelheid van een speedboot en met een lichtvoetigheid die de elegantie van een yacht heeft.”

En niet in het minst bewonderen de eigen ploegmaats hem. “Hij krijgt de ballen voorin en heeft een schot als een paard”, zei Leverkusen-kapitein Lukas Hradecky eerder al bij zijn komst.

Of zijn Spaanse trainer Xabi Alonso: vorig seizoen raakte hij al onder de indruk van Boniface bij Union als tegenstander van Leverkusen in de Europa League en Alonso zal wellicht ook een stem gehad hebben in zijn komst als vervanger voor Moussa Diaby, die deze zomer voor 50 miljoen euro verkast is naar Aston Villa. “Victor is een echt probleem voor de verdediging van de tegenstander”, zegt Alonso. “Hij is sterk, snel en loopt goed in de diepte. Hij heeft een goede mentaliteit en werkt voor het team, niet voor zichzelf.”

Boniface zelf blijft bescheiden bij de lof: “We weten dat we hard moeten blijven werken. Maar als we zo doorgaan, zullen we nog veel plezier aan elkaar beleven.”

De kalendermaker van de Bundesliga heeft op de vierde speeldag bovendien een knaller in petto. Over twee weken trekt Leverkusen naar Bayern München voor een rechtstreeks onderling duel tussen de twee koplopers. Voor Boniface een gelegenheid bij uitstek om zich tegen het absolute kruim op deze voetbalplaneet te bewijzen.

Maar eerst volgt voor Boniface een andere primeur: Jose Peseiro besloot als bondscoach van Nigeria om Boniface voor het eerst op te roepen voor de Super Eagles. Eerder zat hij al een paar keer in de voorselectie, maar haalde hij de kern niet. Wat in juni bij de interland tegen Sierra Leone zijn thuisland nog veel vragen opriep over de selectiepolitiek: hoe kan het dat dat de topscorer in de Europa League met zes goals - een titel die Boniface deelde met Marcus Rashford van Man. United - er niet bij is? Die discussie kan vanaf deze week sluiten: Boniface zet een zoveelste grote stap in zijn voetbalcarrière en maakt op tien september in het Afrika Cup-kwalificatieduel tegen Sao Tome en Principe wellicht zijn debuut naast zijn vroegere idool Victor Osimhen. Victor & Victor in de Nigeriaanse aanval: wie is daartegen opgewassen?

