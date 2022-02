“Hij is de beste nummer twee in de wereld”: wie is Caoimhin Kelleher, Liverpool-keeper die de League Cup besliste?

Geen Alisson maar Kelleher onder de lat bij Liverpool in de League Cup-finale gisteren. Na een bloedstollende wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool was Klopp lovend over zijn nummer twee: “De evolutie die hij gemaakt heeft, is echt klasse. Toen ik hem voor de eerste keer zag, was hij een jongetje. Nu is hij een echte man.” Wie is de keeper die (voor even) uit de schaduw van Alisson trad?

Een penalty binnen trappen voor je club op Wembley; een jongensdroom die voor veel spelers enkel een droom blijft. Toch is die droom werkelijkheid geworden voor Iers international Caoimhin Kelleher. Niet als veldspeler, maar als doelman. Na een zinderende strafschoppenreeks mag de 23-jarige doelman zelf een strafschop nemen. Als een échte spits trapt hij de bal perfect in de linkerbovenhoek; feest in Wembley en alle druk bij Kepa. De ingevallen Spaanse keeper trapt de bal hoog over en Kelleher wordt tot ‘King of Wembley’ bekroond. De vraag die bij velen heerst na gisteren: wie is die Kelleher eigenlijk?

Volledig scherm © AFP

Van spits tot doelman

Caoimhin Kelleher groeide op in een familie waar hurling sport nummer één was. Hurling is een typische Ierse sport die met sticks en een bal gespeeld wordt. Hij begon zelf ook met de sport, maar ontdekte al snel dat zijn passie het voetbal was. Zijn broer, Fiacre, werd in 2016 aangeduid als het nieuwe toptalent van Celtic, maar kon die rol nooit waarmaken. Hij speelt nu bij Bradford.

Tot zijn dertiende was Kelleher aanvaller. In Cork, de tweede grootste stad in Ierland, was hij bij Ringmahon, een amateurploeg in Ierland, elk seizoen de topschutter van zijn ploeg met twintig tot dertig goals. Toen Ringmahons eerste doelman vertrok, nam Kelleher zijn plaats in als keeper. Hij voelde zich naar eigen zeggen nog nooit zo goed op een voetbalveld als onder de lat. De ambitieuze Ier had maar één doel: eerste doelman worden van droomclub Liverpool. Als nummer twee van Liverpool is die droom al voor de helft uitgekomen.

Volledig scherm © AFP

Op 15-jarige leeftijd, twee jaar na zijn eerste wedstrijd als doelman, was er interesse uit heel Groot-Brittannië. Blackburn, Aston Villa en Manchester United kwamen aankloppen, maar het was (uiteraard) Liverpool dat hem wist te charmeren. 35.000 euro was zijn prijskaartje. In zijn laatste wedstrijd voor zijn vertrek, in 2015, scoorde hij als keeper de beslissende treffer op corner. Ringmahon won de titel door hem. Een vertrek langs de grote poort dus.

Ondanks dat hij door velen beschouwd werd als een te kleine en te magere keeper, geloofde keerperstrainer John Achterberg, Nederlandse ex-doelman van NAC Breda, in hem. Zijn vertrouwen én expertise hebben Liverpool-coach Klopp overtuigd om de jonge Ier te zien als een op termijn waardige vervanger van Alisson Becker. Tot nu toe heeft hij bewezen dat ze op hem kunnen rekenen. Specialisten zien alvast vergelijkingen met een jongen Manuel Neuer: een keeper met lef, goede voeten en uitstekende reflexen.

Van Ringmahon Rangers tot League Cup-winnaar

Toen Kelleher achttien was, was hij pas de vijfde keuze van Klopp. Op dat moment werd hij enkel gezien als de keeper van de beloften. 2018 was het jaar dat de jonge Ier af en toe eens mocht proeven van het echte profleven. Tijdens de voorbereiding in Amerika mocht hij zelfs spelen tegen aartsrivaal Manchester United voor 100.000 fans. Zijn droom werd wel verstoord. Hij brak zijn pols en was lang buiten strijd. In 2019, het jaar dat Liverpool de Champions League won, was hij wel al de derde keeper van Liverpool, achter Simon Mignolet. Hij werd zo pas de twaalfde Ier die de Champions League kon winnen. De wereld leerde Caoimhin pas echt kennen in 2020. Hij maakte zijn debuut in de Champions League tegen Ajax. Liverpool won de wedstrijd met 1-0 en Kelleher hield zijn netten schoon.

View this post on Instagram A post shared by Caoimhin Kelleher (@caoimhinkelleher98) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Champions League, de UEFA Super Cup, de Premier League en de League Cup: de jonge Liverpool-keeper heeft nu al een palmares om u tegen te zeggen. Ook al is hij niet doelman nummer één bij Liverpool, hij lijkt wel op weg om in de toekomst Alissons plaatsje in te nemen. Adrian zit momenteel in de vergeetput. Sinds 2015 heeft Kelleher zich via de Liverpool Academy opgewerkt tot een vaste naam in de selectie van de Reds. Met acht basisplaatsen dit seizoen heeft hij toch een rol gespeeld in het behalen van de eerste League Cup in tien jaar voor Liverpool: twee beslissende reddingen in de kwartfinale tegen Leicester en de laatste strafschop tegen Chelsea.

LEES OOK.