“Hij heeft zijn carrière laten uitdoven”: Eden Hazard moet weinig subtiele sneer incasseren van ploegmaat Kroos

In de podcast ‘Einfach mal Luppen’ van Kroos en z'n broer Felix kwam de monstertransfer van Jude Bellingham ter sprake. Real betaalt 103 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor de Engelse middenvelder. Kroos gelooft dat Bellingham alles heeft om het te maken bij ‘De Koninklijke’, maar waarschuwt hem ook. Het voorbeeld van Eden Hazard bewijst dat een hoge transfersom allerminst een garantie is op een toptransfer, is de boodschap van de Duitser.

“Er is een andere speler geweest die voor heel veel geld naar Real kwam en die in Madrid z’n carrière eigenlijk quasi heeft laten uitdoven”, aldus Kroos, zonder dus expliciet de naam van Eden Hazard te noemen. De Belg kostte Real in totaal meer dan 115 miljoen euro . “Het was veel geld en ik denk dat iedereen zal zeggen dat dat geen geslaagde transfer is geweest. Maar goed, laat ons de komst van Bellingham positief benaderen.”

Kroos en Hazard speelden samen in 55 officiële matchen, 2.565 minuten in totaal. Midden maart sprak de Duitser al eens over de Belg. “Ik ken Eden zeer goed. We zijn vaak samen”, zei Kroos toen in een interview met Eleven. “Natuurlijk is het zwaar voor hem, maar medelijden heb ik niet. Dat is misplaatst in het voetbal. Ik denk niet dat Eden een slecht leven heeft. Medelijden kan je hebben met mensen die het veel slechter hebben dan hij. Het klopt dat Eden het al lang lastig heeft, maar uiteindelijk is iedereen voor een stukje zelf verantwoordelijk voor zijn situatie. Daarom denk ik niet dat compassie nodig is.”