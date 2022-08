“Hij gooide me ooit naakt uit hotelkamer en gaf me kopstoot toen ik bij hem wegging”: ex-partner komt met schokkende getuigenis over United-legende Ryan Giggs

• In 2017 zou de ex-voetballer Greville naakt uit hun hotelkamer gezet hebben. Ook haar spullen gooide de Welshman naar verluidt op de gang.

• In 2019 zou Giggs een rugzak met daarin onder meer een laptop naar het hoofd van Greville hebben gegooid, nadat ze hem had beschuldigd van flirten met een andere vrouw.

• Greville toonde ook foto’s van blauwe plekken die ze overhield aan een incident dat zich in 2020 afspeelde in Dubai.

• De vrouw gaf ook aan dat ze bewijzen had gevonden dat Giggs haar tijdens hun relatie had bedrogen met acht andere vrouwen.

• Greville heeft het ook over mentale kwellingen. Zo zou Giggs haar gezegd hebben dat ze geen kinderen verdiende toen ze haar wens had uitgesproken om mama te worden. En hij zou haar geregeld “Stacy” genoemd hebben. Dat is de naam van zijn ex-vrouw en volgens Greville was dat “de ultieme belediging”.

• Nadat Greville hem had geblokkeerd op social media, zou Giggs haar een bericht gestuurd hebben met de titel ‘Blackmail’ (chantage). Er zat volgens Greville ook een video bij. Die opende ze naar eigen zeggen niet, maar ze vreesde dat het om een sekstape ging die ze hadden gemaakt.