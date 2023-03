“Hij brak me in duizend stukken”: het pakkende vaarwel van partner aan adres van Dani Alves, die nog steeds in de cel zit

Op Instagram deelde Sanz twee foto’s. Haar volgers zagen een boekje waarin het model een tekst heeft neergepend en waarmee ze duidelijk maakt dat haar relatie met Dani Alves voltooid verleden tijd is. Sanz geeft aan dat ze door een verschrikkelijke periode is gegaan nadat ze vernam dat Alves wordt beschuldigd van de verkrachting van een jonge vrouwen in een discotheek in Barcelona in december. Nu wil ze verder met haar leven.

Eén van de moeilijkste dingen om mee om te gaan, zo schrijft Sanz nog, is dat Alves blijkbaar niet het soort mens was dat ze dacht dat hij was. “Ik had een levenspartner die in mijn ogen perfect was. Wanneer ik hem nodig had, was hij er ook altijd. Hij steunde me in alles, stimuleerde me om beter te worden, hield van me, was attent... Het is echt heel moeilijk om te accepteren dat net die persoon me in duizend stukjes heeft gebroken.”