“Hij beet, sloeg en spuwde bloed in mijn gezicht”: topvoetballer Jérome Boateng krijgt monsterboete nadat hij droomvakantie tot hel maakte voor vriendin

VoetbalDe Duitse topvoetballer Jérome Boateng is door een rechtbank in München veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro voor huiselijk geweld. De 33-jarige verdediger, 76-voudig international, werd beschuldigd van mishandeling van zijn voormalige vriendin, die ook de moeder is van zijn tweelingdochters.

Boateng zou zijn toenmalige partner Sherin Senler tijdens een vakantie in 2018 op de Caraïben bij een ruzie opzettelijk lichamelijk letsel hebben toegebracht. Er is sprake van bijten, slaan en de verdediger zou ook bloed in het gezicht van Senler gespuwd hebben.

De Duitse krant Bild heeft het over “een moddergevecht in de rechtbank”. “Hij duwde ook met zijn duim in mijn oog, trok aan mijn haren en sloeg zo hard op mijn nier dat ik even niet meer kon ademen”, zei Senler volgens Duitse media tijdens haar getuigenis in de rechtbank van München. Ook Boateng was daar van de partij.

Sherin Senler en Jérome Boateng met hun tweelingdochtertjes Lamia en Soley.

Kaartspel als aanleiding

De voetballer ontkende de feiten die Senler aanhaalde tijdens een getuigenis van zo’n twee uur. Hij gaf aan dat het Senler was die agressief werd en dat zij hem begon uit te schelden. Hij zou ook een wonde aan zijn lip hebben opgelopen en Senler zou gevallen zijn toen hij haar van zich af probeerde te duwen.

Boateng gaf volgens Bild ook aan dat de sfeer tot die avond “zeer goed” was, maar dat de stemming omsloeg tijdens een kaartspel. Senler en een van haar vrienden beschuldigden de voetballer van valsspelen, waarna er ruzie ontstond. Volgens Boateng maakten hij en Senler vaker ruzie.Maar naar die uitleg had de rechtbank dus geen oren. Boateng werd wel degelijk schuldig bevonden aan huiselijk geweld. De centrale verdediger ontsnapt aan een voorwaardelijke celstraf van een jaar en zes maanden, maar moet dus wel een boete van 1,8 miljoen euro (60 keer 30.000 euro) betalen.

Een fikse som, al verdiende Boateng de voorbije jaren wel goed zijn boterham. Zijn jaarloon bij Bayern München, waar hij de voorbije tien jaar speelde, bedroeg naar verluidt ruim twaalf miljoen euro.

Boateng (rechts) in de rechtbank in München met z'n advocaat Kai Walden.

Vertrokken naar Frankrijk

Boateng staat sinds dit seizoen wel niet meer op de loonlijst van de Rekordmeister. Hij rondde onlangs zijn transfer naar het Franse Olympique Lyon, de ploeg van Rode Duivel Jason Denayer, af. Boateng won tijdens zijn tien jaar bij de Duitse recordkampioen onder meer negen landstitels, vijf nationale bekers, twee keer de Champions League - in 2013 en 2020 - en twee keer het WK voor clubs. Boateng werd in 2014 met zijn land wereldkampioen in Brazilië.

Vorig jaar won Bayern ook het WK voor clubs, maar Boateng vertrok toen vroeger weer naar Duitsland omdat zijn ex-vriendin Kasia Lenhardt een week na hun breuk dood werd teruggevonden in haar appartement. Boateng had een einde aan de relatie gemaakt nadat Lenhardt onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakte in zijn Mini Cooper. In een verklaring liet de voormalig speler van Man City toen weten “dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen”.

Lenhardt liet een zoon uit een eerdere relatie achter. De politie trof in het onderzoek geen verdachte omstandigheden aan.

Boateng.

Volledig scherm Boateng met een horde bodyguards rond zich. © Angelika Warmuth/dpa

Volledig scherm © Angelika Warmuth/dpa

