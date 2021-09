HIGHLIGHTS. Rits en Vanaken aan het kanon, Nkunku maakte openingsgoal

Champions League Lawrence Visser fluit dinsdag CL-match Real Madrid

27 september Opsteker voor het Belgische scheidsrechterskorps: Lawrence Visser maakt dinsdag zijn debuut in de Champions League. Hij is aangeduid voor Real-Sheriff Tiraspol. Visser wordt zo de eerste ref uit ons land in Champions League in tien jaar tijd. De laatste was Frank De Bleeckere, in 2011.