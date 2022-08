HIGHLIGHTS. Heerlijke kopbalgoal van Almeida, klasseflits Mounir bracht Basaksehir op voorsprong

Voetbal Onze chef voetbal zet onze clubs in Europa op scherp voor cruciale week: “Make Belgium Great Again”

Cruciale week voor onze Belgische ploegen in Europa. AA Gent, Anderlecht en Antwerp moeten zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa of Conference League. “Onze coëfficiënt staat onder druk, meer dan ooit moet België punten sprokkelen”, weet onze chef voetbal. “Vijf vertegenwoordigers in Europa is de boodschap.”

