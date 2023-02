“Het voetbal is zeker nog homofoob”: bevrijde Jankto speelt voor het eerst écht met een lach, maar beseft dat er nog veel werk is

Sinds 13 februari 2023 ziet de wereld er een pak anders uit voor Jakub Jankto. De 27-jarige Tsjechische voetballer kwam uit de kast. Ruim een week later geeft hij bij ‘Italia 1' zijn eerste interview. En of er een pak van zijn schouders viel. “27 lang jaar leefde ik met barrières. 27 jaar kon ik niet leven zoals ik wilde. Maar nu voel ik me vrij”, vertelt de middenvelder die in eigen land voetbalt voor Sparta Praag. “Ik ben erg blij eindelijk die beslissing te hebben genomen. Want ja, het was lastig om de moed te vinden om hiermee naar buiten te komen.”